PAVIA – E’ di 15 feriti, nessuno dei quali fortunatamente grave, il bilancio di uno scontro tra un bus e un’auto, avvenuto questa mattina, 22 gennaio, nel quartiere Vallone alla periferia di Pavia. Il pullman, guidato da un’autista di 57 anni, aveva a bordo 11 bambini, tutti studenti delle scuole elementari e medie.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Pavia, il bus si è scontrato con un’auto condotta da una donna di 49 anni, con a bordo le due figlie che stava portando a scuola. Il pullman, in seguito all’impatto con l’auto, è sbandato, ha tranciato due alberi e ha concluso la sua corsa su un marciapiede.

Gli studenti che viaggiavano sul bus sono stati soccorsi dal 118, subito intervenuto sul posto: alcuni dei ragazzi sono tornati a casa, altri sono andati a scuola. Le tre persone che viaggiavano sull’auto, la mamma e le due figlie di 8 e 15 anni, sono state trasportate al pronto soccorso del San Matteo.