PAVIA – Tentata violenza sessuale in ospedale ai danni di un’anziana di 84 anni stesa nel suo letto del reparto di Chirurgia. È successo l’altra notte al Policlinico San Matteo di Pavia e il responsabile è stato arrestato in flagranza dai carabinieri. La vicenda, fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche per la donna, che ha subito però un grande spavento.

Come racconta Il Giorno, l’uomo si è introdotto nella camera della donna al termine dell’ora delle visite e si è abbassato i pantaloni con l’intento di ficcarsi sotto le coperte. L’anziana si è però svegliata e ha iniziato a urlare: in camera si sono precipitati gli infermieri di turno: