PAVIA – Topi all’asilo a Pavia: scuola dell’infanzia chiusa per tre giorni e ottanta bambini tra i 3 e i 6 anni dirottati in altri due istituti della città. I segnali della presenza inequivocabile di roditori sono stati rinvenuti giovedì 3 maggio alla scuola d’infanzia “Vaccari” di via Don Minzoni, al quartiere Pavia Ovest, informa la Provincia Pavese.

Si è deciso allora di chiudere la scuola per tre giorni, per consentire la derattizzazione, e durante questa forzata chiusura i bambini sono stati ospitati in altri asili cittadini.

Sono stati alcuni insegnanti e altri dipendenti della scuola a trovare tracce della presenza dei roditori sui lettini dei bimbi. A quel punto il caso è stato segnalato al settore Istruzione del Comune di Pavia, che ha disposto la chiusura temporanea dell’asilo (con il dirottamento dei bambini in altre strutture) per consentire la derattizzazione. Martedì mattina alle 8 i piccoli sono potuti tornare nelle loro aule.

“Sono molto dispiaciuta – ha commentato Laura Canale, assessore all’Istruzione, alla Provincia Pavese – per la situazione che si è verificata e per i disagi ai quali sono state sottoposte le famiglie, con la chiusura della struttura e la necessità di portare i bimbi in altre scuole. Non appena siamo stati avvertiti della presenza, abbiamo preso l’iniziativa e devo dire che gli uffici del mio settore hanno reagito con tempi molto rapidi. Ripeto, siamo dispiaciuti per i genitori e per una situazione oggettivamente sgradevole”.