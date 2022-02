Blitz dice

Moltissimi non sanno, se non in astratto, cosa sia e soprattutto cosa faccia. Molti non l’hanno mai vissuta e in un mondo dell’eterno, unico e assoluto presente non averla vissuta è negarne l’esistenza. Si chiama inflazione. Cioè? Cioè gli italiani, le famiglie italiane hanno nei depositi in conto corrente in banca la bellezza di 1.600 […]