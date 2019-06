BOLOGNA – Ha ingerito, probabilmente per sbaglio, del veleno topicida. Per questo un bimbo di appena otto mesi, è finito in ospedale. L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione a Pavullo, in provincia di Modena, dove il piccolo si trovava insieme ai genitori.

Immediato l’allarme: il bimbo, originario di Crevalcore (Bologna), è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Modena.

Il piccolo, fa sapere lo stesso ospedale, non sarebbe in gravi condizioni ma il suo stato di salute sarà monitorato anche nei prossimi giorni sempre all’interno dell’ospedale. (Fonte: Ansa)