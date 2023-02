Distrugge un’ala del Pronto Soccorso dell’ospedale. Per fermarlo sono dovuti intervenire tre pattuglie della Polizia. Accade in ospedale a Lodi verso l’una di notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio. L’uomo ha perso improvvisamente la calma e se l’è presa con gli oggetti presenti nella struttura. Gli operatori sanitari, non sapendo cosa fare, hanno messo in sicurezza gli altri pazienti presenti ed hanno chiamato la Polizia.

Paziente distrugge il pronto soccorso di Lodi

L’uomo, dopo essere stato fermato è stato denunciato prima di essere trasferito all’ospedale di Codogno per ulteriori analisi. Il direttore dell’Asst di Lodi Salvatore Gioia, raggiunto dal Corriere della Sera ha dichiarato: ” Sono avvenimenti che lasciano sicuramente turbati i colleghi del Pronto Soccorso coinvolti ma anche tutti noi. Esprimiamo a loro il nostro ringraziamento per la prontezza con cui hanno saputo proteggere i nostri pazienti ed evitare anche a se stessi le conseguenze di una aggressione così violenta”, ha proseguito. Nonostante fossero tutti comprensibilmente scossi per l’accaduto, grazie alla loro capacità di reazione e alla loro professionalità non ci sono state sospensioni o interruzioni delle attività”, ha continuato.

Ennesimo episodio di violenza nei pronto soccorso italiani

Non è la prima volta che si verificano vicende di questo tipo. Il Governo ha deciso recentemente di istituire nuovamente diversi posti di Polizia negli ospedali per prevenire fenomeni del genere.

