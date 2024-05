La recente apertura del mercato dei pedaggi autostradali in Italia, stimolata da una direttiva dell’Unione Europea entrata in vigore nel novembre 2021, ha portato una serie di alternative al tradizionale servizio offerto da Telepass. Questo cambiamento è stato motivato dalla volontà di favorire la concorrenza e ridurre i costi per gli utenti. Attualmente, due principali operatori offrono alternative al servizio di Telepass: UnipolMove e MooneyGo.

Il confronto

A partire da luglio, Telepass ha deciso di aumentare il proprio canone del 113%. Nonostante questo aumento significativo, Telepass offre una vasta gamma di servizi che potrebbero rendere accettabile per molti rimanere clienti della società. La decisione di rimanere dipende dall’interesse per i servizi aggiuntivi offerti, come il pagamento delle strisce blu, i parcheggi convenzionati e l’accesso all’Area C di Milano, rispetto all’incremento della spesa mensile. Attualmente, Telepass propone due tipi di abbonamenti: il Base, a 3,90 euro al mese, e il Plus, a 4,90 euro al mese. Inoltre, per coloro che sottoscrivono l’abbonamento ora, c’è una promozione che prevede 12 mesi a zero canone.

Telepass, così come UnipolMove e MooneyGo, offre sia un abbonamento che la possibilità di utilizzare la formula “pay per use“, particolarmente conveniente per chi attraversa spesso i caselli autostradali. L’attivazione di entrambi gli abbonamenti include il costo, e Telepass consente di collegare fino a due targhe per dispositivo. Oltre ai pedaggi autostradali, con Telepass è possibile pagare anche i parcheggi convenzionati, l’accesso all’Area C di Milano e il traghetto per e dalla Sicilia. Per quanto riguarda la formula “pay per use”, il costo è di 1 euro per ogni giorno di utilizzo, con un costo di attivazione di 10 euro e la possibilità di collegare due targhe per dispositivo.

UnipolMove, con circa 850mila abbonati, offre un dispositivo che consente il passaggio ai caselli autostradali senza interruzioni, simile a Telepass. Inoltre, permette il pagamento di una varietà di servizi legati alla mobilità, come multe, bollo, parcheggi e rifornimento di carburante. Il costo mensile dell’abbonamento è di 1,50 euro, con i primi 12 mesi gratuiti per chi si iscrive ora.

MooneyGo è un’altra alternativa che segue lo stesso principio di funzionamento. Con un costo mensile di 1,50 euro, offre sconti su determinate autostrade e permette di pagare diversi servizi, tra cui parcheggi, ingressi in zone a traffico limitato e traghetto per la Sicilia.