Pedavena, esce per una passeggiata e non fa più ritorno a casa: trovata morta in un dirupo (foto ANSA)

Ritrovata senza vita in un dirupo, l’anziana scomparsa da martedì da Pedavena, comune in provincia di Belluno.

E’ stata ritrovata senza vita in un dirupo una donna di 90 anni di Pedavena (Belluno) di cui non si avevano notizie da martedì, dopo che era uscita da casa per fare una passeggiata. La donna è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco in una zona boscosa in un dirupo, 20 metri sotto il piano del sentiero “Venezia Secca”. Dopo l’accertamento della morte, il cadavere è stato recuperato e portato sul piano del sentiero. Alle ricerche hanno preso parte squadre permanenti e volontari dei pompieri e personale del Soccorso alpino.

La donna, stando a quanto ricostruito, era uscita di casa martedì per fare una passeggiata, ma non aveva più fatto ritorno. Una circostanza che ha allertato i familiari, i quali ne hanno denunciato subito la scomparsa. Ancora da chiarire come la donna possa essere precipitata nel dirupo, se colta da un malore o perdendo l’equilibrio mentre faceva una passeggiata. Circostanze su cui potranno far luce i prossimi accertamenti. La salma, dopo il recupero ed i primi accertamenti, come riporta Il Dolomiti, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale. (fonte IL DOLOMITI)