Incidente mortale a Pelago, nel fiorentino. Il piccolo trasportato allʼospedale pediatrico Meyer con lʼelisoccorso, non ce l’ha fatta.

E’ morto per le gravi lesioni riportate il bimbo di 2 anni investito mentre era in bici nel tardo pomeriggio di ieri, 9 ottobre, a Pelago (Firenze), in via Forlivese.

Il piccolo era stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer con l’elisoccorso in codice rosso ma nonostante la corsa in sala operatoria non è stato possibile salvarlo.

Bimbo morto a Pelago, investito nel parcheggio condominiale

Il sindaco di Pelago Nicola Povoleri ha spiegato che, secondo le prime informazioni, “un’auto che stava rientrando nel parcheggio di un condominio ha investito il bimbo di 2 anni mentre era in bici”.

Nel cortile del condominio il piccolo era insieme alla mamma.

Alla guida del mezzo, secondo quanto appreso, ci sarebbe stato un altro condomino. Al vaglio della polizia municipale la dinamica. (fonte ANSA)