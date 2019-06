PELLEZZANO (SALERNO) – Perde il cellulare e lancia un appello: “Se qualcuno lo trova mi contatti. Ci sono dentro le foto di mio figlio morto”. L’appello arriva da Tiziana Marra, madre di Alessandro, morto nel dicembre del 2017 a soli 13 anni per un diabete di tipo 1.

Era il 23 dicembre, antivigilia di Natale, di due anni fa quando Alessandro si sentì male. Venne ricoverato in ospedale, ma pochi giorni dopo morì.

Adesso la madre ha perso il telefonino in cui conservava le sue foto, e ha lanciato un appello per ritrovarlo sulla propria pagina Facebook: “Gentilmente se qualcuno trova un Samsung A5, colore nero, smarrito oggi pomeriggio, località Croce, mi contatti. Non per una questione di valore economico, ma ci sono le foto di mio figlio che non c’e più”.

Alcuni giorni fa era stato il fratello della donna, zio di Alessandro e sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, a spiegare che proprio in nome del nipote erano stati lanciati alcuni eventi di sensibilizzazione: “Alessandro nei giorni in cui si doveva festeggiare il Natale, ebbe un esordio di diabete giovanile: il 23 dicembre, al Pronto Soccorso, non fu diagnosticato e il 27 dicembre la situazione di Alessandro peggiorò. È perciò importante organizzare nelle scuole campagne di sensibilizzazione per imparare a riconoscere i sintomi con cui si manifesta il diabete giovanile di Tipo 1 con il quale si può tuttavia convivere”. (Fonte: Napoli Fanpage)