La vittima del delitto è Carmelo Contarini, 51 anni, muratore

Pensionato accoltella a morte un muratore di 50anni. Un cinquantaduenne di Cattolica Eraclea (Agrigento) è stato ucciso a coltellate in via Agrigento.

Pensionato accoltella a morte un muratore di 52 anni

Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all’alcool. I carabinieri hanno già preso, e portato in caserma, il presunto responsabile.

La vittima del delitto è Carmelo Contarini, 52 anni, muratore. L’indagato per l’omicidio è un pensionato sessantenne bloccato dai militari dell’Arma a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l’accoltellamento.