Pensionato muore travolto dal treno, colpo alla testa fatale. Il macchinista: “L’ho visto tardi”. E’ successo intorno alle 18,30 di sabato 4 gennaio 2024, lungo i binari che intersecano la sp157 con la linea ferroviaria Vercelli-Mortara-Pavia.

L’uomo, di origine albanese, stava camminando sulla massicciata, nel buio. La figlia lo cercava allarmata già nel pomeriggio, anche via social. L’anziano aveva detto che sarebbe andato a Nicorvo in treno, da Robbio, per poi fare una passeggiata e tornare a piedi. Ma è stato colpito alle spalle dal convoglio che viaggiava nella stessa direzione e non poteva vederlo. L’uomo è morto sul colpo: inutile da parte del 118 rianimarlo. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.