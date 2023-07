Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto 31enne ad Azzano Decimo

Un motociclista di 31 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30 di domenica ad Azzano Decimo, Pordenone.

Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: le prime notizie

Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, cadendo. Secondo quanto accertato fino a questo momento, nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, sul posto è arrivata un’ambulanza e l’elicottero di soccorso. Per l’uomo purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

