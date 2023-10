Auto contro un muro: un ragazzo di 30 anni residente a Rivarolo Canavese è morto nella tarda serata di ieri a Druento, Torino, lungo la provinciale 1 della Mandria. Era al volante di una Lancia Y quando, per cause in fase di accertamento, ne ha perso improvvisamente il controllo. La vettura si è schiantata contro il muro di cinta del parco nei pressi dell’ingresso di Cascina Oslera. Il ragazzo è morto sul colpo. In corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria sulla dinamica dell’incidente.

