Un bambino di 5 anni è morto soffocato mentre mangiava una brioche. Tragedia a Pero, comune della città metropolitana di Milano.

Il dramma è avvenuto a Pero martedì mattina in un appartamento in via XXV Aprile. Qui il piccolo viveva con i suoi genitori, una coppia di origine egiziana molto nota perché titolare di una pizzeria.

Stando a quanto finora appreso, il bambino stava mangiando una brioche quando all’improvviso un boccone gli è andato di traverso. I genitori lo hanno sentito tossire con insistenza e hanno cercato di soccorrerlo in tutti i modi, ma in pochi istanti il bimbo è diventato cianotico e ha smesso di respirare.

Sul posto immediatamente un’ambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla e hanno potuto soltanto constatare il decesso del bambino.

Monreale (Palermo), bimbo di 3 anni muore in casa soffocato.

Tragedia analoga sempre in casa a Monreale, in provincia di Palermo. Lo scorso aprile un bimbo di 3 anni è morto nella sua stanza, soffocato dal cordino di una tenda.

La tragedia è avvenuta intorno all’una di notte. Il piccolo, che era in casa con la mamma e il papà, doveva essere a letto ma ha deciso di alzarsi e di mettersi a giocare mentre i genitori stavano guardando la tv.

Ad un certo punto è riuscito ad arrampicarsi sul tavolo ma sarebbe scivolato finendo su una mensola e rimanendo incastrato con il cordino della tenda. Il padre lo ha trovato svenuto per terra e ha chiamato il 118, ma non c’è stato nulla da fare. (Fonte: Ansa).