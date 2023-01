Persona investita e uccisa da camion sulla A34 Villesse-Gorizia tra Gradisca d’Isonzo e Farra

Una persona è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante lungo l’autostrada A34 Villesse-Gorizia. L’incidente è avvenuto verso le 14.30, nel tratto tra Gradisca d’Isonzo e Farra, in direzione Gorizia.

La prima ricostruzione

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Il veicolo avrebbe investito una persona che in quel momento si trovava a piedi in autostrada per ragioni che non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, con un elicottero e un’automedica, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete, che ha provveduto a chiudere lo svincolo in entrata a Gradisca, in direzione Gorizia, e il tratto tra Gradisca e l’aeroporto di Gorizia.