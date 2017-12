TORINO – L’ambulanza che avrebbe dovuto portarlo in ospedale è precipitata in una scarpata e per Michele Roscio, 74 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo era stato soccorso per problemi respiratori, ma a 300 metri dalla sua abitazione l’ambulanza su cui viaggiava insieme al personale medico è rimasta coinvolta in un incidente e il paziente è morto, mentre i due volontari a bordo se la sono cavata con qualche contusione.

L’incidente è avvenuto nella serata del 27 dicembre a Piandane, una frazione di Pertusio vicino Torino. L’ambulanza della Croce Bianca del Canavese era diretta all’ospedale di Cuorgné quando per cause ancora da accertare è finita fuori strada, come scrive Torino Today: