Perugia-Bettolle, camion cade giù dal viadotto del raccordo a San Faustino: morto l’autista

Un tir è precipitato da un cavalcavia del raccordo Perugia-Bettolle, finendo in un campo sottostante nella zona del capoluogo umbro. Il camionista che era a bordo è morto.

Perugia-Bettolle, camion cade giù dal viadotto

Il mezzo pesante è caduto dal cavalcavia che passa sopra via Settevalli. Stando a quanto si è appreso il camion proveniva da Ponte San Giovanni, l’autista ha perduto il controllo del mezzo poche decine di metri dopo aver attraversato la galleria di Prepo, quindi prima dello svincolo di San Faustino, ed è caduto di sotto da un’altezza di svariati metri finendo in un campo dopo aver buttato giù il guard-rail.

Disagi al traffico

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. In seguito all’incidente avvenuto tra gli svincoli di Prepo e San Faustino sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è temporaneamente chiusa la carreggia verso la Toscana. L’Anas riferisce che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria a Prepo. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha divelto le barriere laterali del viadotto ‘Settevalli’ finendo sulla viabilità sottostante. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per ripristinare la circolazione.