Perugia, bimbo di un anno in arresto cardiaco e ipotermia: forse maltrattamenti, diverse lesioni sul corpicino

Un bimbo di circa un anno è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia dopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara. Secondo quanto risulta è stata avviata un’indagine per chiarire quanto successo e il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti. Gli inquirenti – coordinati dalla Procura del capoluogo umbro – non escludono comunque al momento alcuna ipotesi.

Secondo quanto emerge il bimbo, figlio di una donna nordafricana – riporta Umbria24.it – sarebbe giunto in ospedale nudo, bagnato e in ipotermia, con un temperatura corporea di circa 33 gradi. Immediatamente è stato preso in cura dall’equipe del Pronto soccorso e della Rianimazione, che hanno impiegato diversi minuti per farlo tornare a respirare. A quel punto è stato intubato e trasferito in reparto.

Diverse fratture sul corpo: indagini in corso

Da stabilire le cause dell’accaduto, con le autorità che hanno avviato le indagini subito dopo essere state informate dal personale sanitario. La mamma ha spiegato che il piccolo ha rischiato il soffocamento mentre mangiava un biscotto, che lei ha tentato di toglierglielo dalla bocca e che poi lo ha bagnato con acqua fredda nel tentativo di farlo riprendere. Emerge, però, che sul corpo del piccolo sono stai riscontrati traumi pregressi alla testa e al braccio, dei quali va stabilita l’origine, ovvero se sono frutto di incidenti domestici, che pure possono capitare a un bimbo di un anno, oppure altro.