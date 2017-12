PERUGIA – Si è assentata dal lavoro senza l’autorizzazione del suo dirigente. Il risultato per una dipendente del Comune di Perugia è stata la sospensione per 5 mesi e lo stipendio dimezzato, come previsto dalla Legge Madia. Si tratta della prima volta che il provvedimento viene applicato a Palazzo dei Priori, dove la donna si era allontanata serva far vidimare i suoi spostamenti sul cartellini.

Michele Nucci sul quotidiano La Nazione scrive che in un primo momento la dipendente del Comune avrebbe rischiato il licenziamento, come previsto dalla Legge Madia per la Pubblica amministrazione, per essere stata sorpresa a prendere un caffè al bar fuori dall’ufficio e senza aver segnalato la cosa: