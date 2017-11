PERUGIA – Avrebbero messo a segno decine di furti in garage di condomini di Perugia e provincia: questa l’accusa nei confronti di due uomini, un lituano e un rumeno, entrambi di 24 anni e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, arrestati dalla polizia giovedì 30 novembre.

Secondo quanto riferisce il Corriere dell’Umbria, i due sarebbero al vertice di un gruppo criminale che, nell’ultimo periodo, ha messo a segno decine di furti in altrettanti garage di condomini.

Le indagini sono scattate in seguito ad alcuni episodi di furti in garage ubicati in diverse aree cittadine. Ben presto furti simili sono stati segnalati anche in provincia, in particolare a Bastia Umbra, a Santa Maria degli Angeli di Assisi, a Foligno ed a Spoleto.

Scrive il quotidiano umbro: