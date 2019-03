MILANO – Scuole chiuse a Perugia e inquinamento dell’aria monitorato dopo l’incendio divampato in un capannone industriale nella zona di Ponte San Giovanni, alla periferia della città, domenica 10 marzo. Il rogo è sviluppato in una azienda specializzata nel recupero dei rifiuti, e subito è scattata la paura per una possibile nube tossica.

L’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a “non stare all’aperto e a tenere chiuse le finestre”, e ha deciso di tenere chiusi gli istituti scolastici nel raggio di tre chilometri dalla zona interessata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque autobotti e le forze dell’ordine ed è stata attivata l’Arpa per i controlli ambientali e allertata la Protezione civile. Le fiamme sono state spente solo all’alba di lunedì 11 marzo.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, a bruciare sarebbero state alcune balle di carta, ma non è chiaro se le fiamme si siano poi estese anche ad altri materiali. Al momento si attendono le valutazioni dei tecnici di Arpa e Usl impegnati sul monitoraggio dell’aria.

Il Comune ha pubblicato online l’elenco delle scuole interessate dalla chiusura: “ICPG13 Casaglia via dei Narcisi Primaria Handersen; ICPG13 Casaglia via dei Lilla Infanzia Giustiniano degli Azzi Vitelleschi; ICPG12 Balanzano Strada del Piano Infanzia Fantasia ; ICPG12 Borgo Rete Balanzano Strada Tiberina sud 2/A/6 Nido Anatrocolo – Primaria Tei; ICPG12 – CPA1PG Ponte San Giovanni Via Cestellini Uffici I.C. Perugia 12 Sec. I Gr Volumnio – Sec Gr Cpia 1 Perugia; ICPG12 Ponte San Giovanni Via Cestellini Infanzia Margherite; COMPG Ponte Sna Giovanni Vi della Scuola Infanzia Peter Pan – Asilo Nido Arcobaleno; ICPG12 Ponte San Giovanni via Giacanelli Primaria Mazzini ; ICPG12 Ponte San Giovanni via Pieve di Campo Infanzia e Primaria La Fonte; ICPG09 Montebello Strada Tuderte Infanzia Montebello; ICPG09 Montebello Strada Tuderte Primaria Tofi; ITTS Volta Perugia, IPSIA Piscille”.

