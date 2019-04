PERUGIA – Incidente mortale a Perugia: un uomo di 43 anni, Stefano Cruciani, padre di tre figli, è morto sul colpo a Ponte della Pietra, vicino a via Settevalli.

Venerdì mattina, 19 aprile, poco prima delle 8 Cruciani era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada che da San Martino il Colle porta all’ospedale di Perugia, dove lavorava, quando è finito contro un’auto.

L’impatto contro la macchina è stato molto violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno dovuto constatarne il decesso mentre l’uomo veniva trasportato in ambulanza al vicino ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni ormai disperate.

Cruciani, originario di Bevagna, lavorava ad Umbria Salute ed era distaccato alla farmacia dell’ospedale di Perugia. Si era trasferito nel capoluogo umbro dalla zona di Foligno e viveva a San Martino il Colle. La dinamica del tragico schianto è al vaglio della polizia municipale di Perugia.

Il quotidiano locale Umbria24 lo ricorda così: “Lo piangono i familiari, gli amici e i tanti colleghi dell’ospedale che lo conoscevano da quasi dieci anni, come una persona simpatica e disponibile, un collega affidabile”. (Fonte: Umbria24)