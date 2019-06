PERUGIA – Tragedia durante una festa in piscina a Perugia. Un ragazzo di 21 anni, studente spagnolo in Italia nell’ambito del progetto Erasmus, è morto nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno dopo un tuffo in acqua nel corso di un party organizzato da un’associazione che si occupa proprio degli studenti Erasmus.

Secondo quanto scrive Il Messaggero, durante la festa organizzata in un casale alle porte di Perugia, intorno alle 19:30, il ragazzi si sarebbe tuffato in acqua per poi riemergere diversi secondi dopo. Subito gli amici e gli organizzatori si sono resi conto che stava male e hanno chiamato l’ambulanza.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo per oltre mezz’ora, ma ogni tentativo è stato vano. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e il medico legale, oltre al console spagnolo che ha avvertito le autorità del suo Paese per comunicare la notizia della morte ai familiari del giovane. Secondo i primi accertamenti l’annegamento potrebbe essere stato causato da un malore. (Fonte: Il Messaggero)