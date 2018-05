PERUGIA – Ha avuto un malore mentre passeggiava sulla spiaggia con la moglie e per Roberto Gnagnetti, poliziotto di 50 anni, non c’è stato nulla da fare. Gnagnetti, ispettore capo a Perugia e allenatore del settore Juniores di Castel del Piano, è morto per un infarto e lascia la moglie e un bambino.

Un mese fa l’uomo si era fatto notare per aver fermato un ladro che aveva appena commesso un furto in un supermercato mentre era fuori servizio: lo aveva inseguito a piedi e bloccato, chiamando poi i colleghi a rinforzo per arrestarlo. La notizia della sua morte, scrive Fanpage, ha destato lo sconforto di parenti e amici: