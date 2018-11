Perugia, il video dello scuolabus a 100 km/h. Panico tra i genitori

ROMA – A Perugia uno scuolabus viene ripreso mentre sfiora i 100 km/h. E ora i genitori sono terrorizzati. Il video è stato girato martedì intorno alle 14 lungo la Tiberina Nord (dove il limite è di 50 orari), tra Casa del Diavolo e Resina. Chi gira il video è in una macchina, appena dietro al pulmino. E per confermare la velocità riprende anche il tachimetro della sua macchina. Tachimetro che segna proprio 100 km/h. Ma ci sono bambini nel pullmino? Sui social i genitori non fanno che ripetere questa domanda.

“Sì, ho visto quel video – dice alla Nazione il presidente del Consorzio Acap, Paolo Calistroni – e in effetti la velocità è piuttosto elevata, anche se gli scuolabus sono tarati per un massimo di 95 orari. Prima però di emettere ‘sentenze’ dobbiamo verificare l’orario in cui sono state girate quelle immagini e se all’interno dello scuolabus ci fossero o meno bambini. Effettuate le dovute verifiche, se necessario prenderemo gli opportuni provvedimenti”.

“Il punto – spiega – è che da quando le scuole non fanno lezione di sabato mattina, gli orari di uscita si sono allungati e questo comporta un inevitabile ritardo nell’accompagnare i bambini a casa. Certo – continua –, va anche aggiunto che una migliore programmazione con le scuole sarebbe gradita: quest’anno i dirigenti ci hanno comunicato che il sabato sarebbero restati chiusi solo una settimana prima dell’inizio delle lezioni…”.

