Incidente stradale mortale nella notte a Pesaro, in direzione Fano, verso l’1.30. Un 60enne di Fano, in sella al suo scooter, si è schiantato contro un’auto, proveniente in senso opposto.

Pesaro, auto taglia strada a scooter, muore 60enne sulla Statale 16

L’auto gli avrebbe tagliato la strada nell’intento di svoltare a sinistra, sulla Strada statale16 in località Fosso Sejore di Pesaro.

L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al motociclista che è morto sul colpo dopo esser finito a terra. Illeso il conducente della vettura, una Ford Fiesta.

Il 60enne stava viaggiando con un potente scooter in direzione Fano mentre l’auto stava svoltando a sinistra per imboccare la panoramica Ardizio.

Il traffico non era particolarmente intenso. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia stradale, oltre al 118 e ai vigili del fuoco.