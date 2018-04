Muore in culla il giorno del battesimo. La mamma se ne è accorta al risveglio

PESARO – Una bimba di 7 mesi è morta nel sonno nella notte di ieri, domenica 15 aprile.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La piccola Chiara era figlia di Matteo e Francesca Buscaglia, albergatori di Misano trasferitisi a Pesaro da meno di un mese. Proprio nella chiesa del quartiere pesarese era in programma ieri il battesimo della piccola.

La mamma andata a controllare la bimba si è accorta che qualcosa non andava. Immediata l’allerta al 118, ma non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola.

I militari della compagnia di Pesaro hanno ascoltato a lungo i genitori e hanno aperto un’indagine per appurare le cause della morte della neonata. Cause naturali. Il corpo della bimba è stato messo a disposizione della magistratura che, a sua volta, ha disposto l’autopsia.