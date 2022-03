Pesaro città della cultura 2024. Il sindaco Matteo Ricci dedica il riconoscimento a Kharkiv

E’ Pesaro la Capitale italiana della cultura 2024. Ad annunciarlo oggi il ministro della cultura Dario Franceschini. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha voluto dedicare il riconoscimento a Kharkiv:

“Dedichiamo a Kharkiv, come Pesaro città Unesco della musica, che è sotto le bombe, questa vittoria. E gli dedichiamo la foglia di Ginkgo Biloba, l’albero della pace sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima. Ci siamo scritti spesso con il sindaco di Kharkiv, spero possa essere con noi il prima possibile a festeggiare e che la musica torni a suonare”.

Le parole del ministro Franceschini

“È molto bello il gesto con cui il sindaco di Pesaro ha dedicato la vittoria a Città italiana della Cultura 2024 alla città ucraina di Kharkiv. Veramente un gesto molto simbolico e molto forte. Dobbiamo continuare a guardare avanti e speriamo che nel 2024 tutto questo sia da molto tempo alle spalle”. Così il ministro della cultura Dario Franceschini commenta la vittoria di Pesaro a Città italiana della cultura 2024.

“Ogni anno – prosegue il ministro – questa competizione diventa più virtuosa e di qualità e anche le nove città che non hanno vinto potranno fregiarsi del titolo di finalista, come avviene per gli Oscar. Entrare nella short list e competere fino alla fine è già un grande risultato”.

“È davvero una bella storia – aveva detto poco prima il Ministro sulla corsa al titolo – anche in questo momento così complicato in cui abbiamo rincontrato la guerra e che ci impone di riflettere e agire in tutti i modi possibili. Dobbiamo guardare avanti, con fiducia e speranza, al 2024”.

Le parole di del senatore Francesco Verducci

“Pesaro capitale italiana della Cultura 2024 è un grande orgoglio per tutte le Marche, per la nostra bellezza e creatività. Super complimenti al sindaco Matteo Ricci, all’assessore Daniele Vimini e a tutta la città oggi in festa. Un applauso a tutte le bellissime città finaliste, tutti luoghi meravigliosi, di suggestione unica. Un plauso al ministro Dario Franceschini per aver costruito questo riconoscimento così importante, di stimolo e crescita identitaria e sociale per l’intero nostro Paese attraverso il protagonismo dei suoi territori”. Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, vicepresidente Commissione Cultura del Senato.