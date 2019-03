Blitz dice

Tav si fa? Di Maio: vittoria, Tav non si fa per 6 mesi quindi si fa mai, come il Ponte di Messina. Salvini: vittoria, abbiamo dato la ragione che si dà ai fessi, Tav la blocca solo Parlamento e lì prima o poi Tav passa e si fa. Furbetti e furboni del tunnellino o tunnellone, tendenza azzeccagarbugli, ascendente supercazzole.