Pesaro, terza persona punta da Ragno violino. Ora è allarme

ROMA – A Pesaro, in pochi giorni, tre persone sono state punte dal Ragno violino. L’ultima persona punta, come racconta il Resto del Carlino, è una mamma 40enne.

“Voglio – ha spiegato la 40enne al Resto del Carlino – rendere noto il mio caso, più che altro per sensibilizzare soprattutto la classe medica perché ho avuto difficoltà di diagnosi tanto che volevano inviarmi anche all’ospedale di Cesena. L’altra sera mi sono recata al pronto soccorso, ma siccome ero in lista come trentesima, mi sono fatta medicare e me ne sono andata”.

“Cosa è accaduto? Al mare, credo, sono stata punta. E mi sono ritrovata la pancia come se sopra fosse passato un ferro da stiro. Pelle necrotizzata e insensibile. Poi dopo 15 giorni la seconda fase: bolle purulente con grande dolore e mi sono allarmata andando prima in farmacia e poi da un dermatologo; quindi sono arrivata alla terza fase dove sono emerse sulla pelle tre punture evidenti che mi sono anche fotografata e a quel punto ho deciso di andare al pronto soccorso dove devo dire sono stati gentilissimi”.

Fonte: Il Resto del Carlino.