Ruba salsicce e formaggio in un supermercato di Pesaro per un valore che si aggira intorno ai 16 euro, esattamente 16,41 euro. L’uomo, un 50enne di origini napoletane, dopo essere stato scoperto da una guardia giurata ha deciso di pagare la merce. Il gesto non è però bastato ed ora l’uomo finirà davanti ad un giudice dato che il supermercato ha deciso comunque di denunciarlo.

L’uomo colto in flagranza di reato

L’uomo è stato colto in flagranza di reato ed ora rischia di pagare 5mila euro per qualche salsiccia e del formaggio nascosti dentro al gilet.

Il titolare del supermercato lo ha denunciato

Il titolare dell’esercizio non ha voluto chiudere un occhio e ha avviato l’iter processuale, denunciandolo. L’avvocato del ladro ha proposto un risarcimento di 100 euro. Il supermercato ne ha chiesti 5mila: ora a pronunciarsi dovrà essere il giudice in sede civile. In cambio di un risarcimento meno esoso l’imputato si è offerto di svolgere lavori socialmente utili sperando in questo modo di estingere il reato.

Forse dovresti anche sapere che…