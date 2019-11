Pescara, incidente sulla statale 16: morto motociclista

ROMA – Un motociclista è morto nella mattinata di mercoledì 27 novembre in un incidente sulla strada statale 16dir-C del porto di Pescara. L’Anas ha provvisoriamente chiuso la carreggiata in direzione Pescara per consentire i rilievi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 9 e nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 54 anni.

Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria a Porta Nuova. Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Fonte: Agi, ilpescara.