PESCARA – Un uomo è morto al culmine di una lite scoppiata per questioni di viabilità. Secondo i Carabinieri si tratta di omicidio preterintenzionale: la vittima è Tiziano Paolucci ed aveva 56 anni. Il fatto si è consumato nella serata di giovedì 11 luglio a Pescara, in zona stadio. Inutile l’intervento del 118. Sul posto anche il sindaco Carlo Masci.

Secondo una prima ricostruzione, Paolucci era in machina con la moglie e la figlia lungo via della Pineta. Avrebbe suonato il clacson quando un’automobile nel fare retromarcia lo stava per urtare. Il conducente dell’altra auto, sarebbe quindi sceso: prima ci sarebbe stata una discussione, poi si sarebbe arrivati alle mani. Il 56enne sarebbe quindi ripartito, per poi fermare la macchina dopo pochi metri, scendere dal veicolo e cadere a terra. Il corpo dell’uomo presenta una ferita lacerocontusa alla testa: ora sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte, se per la ferita o per arresto cardiaco.

La persona che lo avrebbe colpito, un ventenne, è fuggito a bordo di un suv bianco. Poco dopo è stato rintracciato e portato in caserma per essere interrogato. I Carabinieri confermano: l’uomo è al momento indagato per omicidio preterintenzionale.

Fonte: Ansa