ROMA – Sono almeno diciotto le persone ferite dalla violenta grandinata che si è abbattuta in queste ore su Pescara. Tra i feriti c’è anche una donna incinta con ferite al volto e al capo.

“I chicchi erano grandi come arance” raccontano i testimoni. Numerose le persone che stanno arrivando in pronto soccorso proprio in questi minuti. La grandinata ha provocato danni consistenti in città: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati.

Il maltempo sulla costa abruzzese. Dopo aver colpito in tarda mattinata Pineto e Silvi (in provincia di Teramo), il maltempo si è abbattuto in queste ore su Pescara. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell’entroterra. Sulla superstrada che da Teramo conduce al mare automobili attualmente ferme in coda per scarsa visibilità.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO