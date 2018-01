L’AQUILA – E’ scivolata dalle braccia del papà una bimba di soli due mesi, morta mercoledì scorso dopo una disperata corsa all’ospedale di Avezzano (L’Aquila). E’ stato lo stesso papà a confessarlo al sostituto procuratore di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, raccontando che la piccola era caduta in casa mentre lui le dava il biberon.

L’autopsia, eseguita sabato scorso dall’anatomopatologo Cristian D’Ovidio, ha stabilito che le cause del decesso sarebbero riconducibili a un’emorragia cerebrale. Sull’accaduto la procura di Avezzano ha subito aperto un’inchiesta per incidente domestico con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Il padre della bimba è stato ora iscritto al registro degli indagati.

La tragedia si è consumata mercoledì scorso, a Pescasseroli (L’Aquila). Trasportata in ambulanza in condizioni disperate, la bimba è arrivata ormai senza vita all’ospedale di Avezzano. Il pm Cerrato trasmetterà ora gli atti alla Procura di Sulmona (L’Aquila), competente per territorio, appena conclusi gli adempimenti tecnici. Venerdì scorso i genitori della piccola avevano presentato una denuncia presso la Procura di Avezzano.