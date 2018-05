PESCARA – Va in ospedale a Penne (Pescara) per sottoporsi ad una colonscopia programmata da tempo, un controllo per la prevenzione del tumore al colon retto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma i medici scoprono nel suo colon una larva di Anisakis.

Il personale del reparto di Gastroenterologia del San Massimo, riferisce Flavia Buccilli sul Centro, ha asportato la larva attraverso le pinze del colonscopio. La larva è stata quindi inviata all’Unità operativa complessa di Microbiologia e virologia clinica dell’ospedale di Pescara. E lì il direttore Paolo Fazii ha scoperto la natura della larva.

Il paziente, un settantenne di Pescara, ha poi ricondotto tutto al pesce che ha mangiato un paio di settimane prima della colonscopia: delle bruschette con le alici, che evidentemente non erano state trattate come si deve.

Il paziente non aveva avuto alcun sintomo, ma la larva era lì. Da qui i consigli del dottor Fazii: