Peschereccio di Terrasini disperso in mare: a bordo tre marinai, erano alla prima uscita dalla fine del lockdown (foto ANSA)

PALERMO – I tre marinai del peschereccio “Nuova Iside” di Terrasini, disperso al largo di Palermo, hanno comunicato per l’ultima volta con i familiari martedì sera, intorno alle 19, mandando su Whatsapp la posizione in cui si trovava l’imbarcazione, al largo tra San Vito Lo Capo e Ustica.

Un peschereccio lungo 20 metri, acquistato due anni fa e quindi in ottime condizioni.

Matteo Lo Iacono, il figlio Vito, 26 anni e il cugino Giuseppe, di qualche anno più grande, sono marinai esperti e avevano preso il largo per pescare pesce spada.

Gli uomini della Guardia costiera hanno trovato un cadavere nei pressi dell’isola di Ustica.

Dovrebbe trattarsi di Vito Lo Iacono.

Le ricerche intanto proseguono con l’impiego di due elicotteri, un aereo e due motovedette della Guardia Costiera, cui si aggiunge la nave di ricerca oceanografica Urbano Monti, dotata di tecnologia avanzata anche per la ricerca di profondità.

“Aspettavano la fine del lockdown per potere ricominciare a lavorare e portare il pane a casa, invece alla prima uscita il forte vento di scirocco li ha messi in difficoltà. Siamo tutti molto preoccupati”, ha dichiarato all’Adnkronos Giosuè Maniaci, sindaco della città siciliana.

“Sono marinai esperti, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Padre, figlio è cugino – dice ancora il sindaco – forse però non aspettavano questo cambio del vento così. Sono usciti solo per la voglia di lavorare e sono stati sfortunati”.

Anche alcune imbarcazioni della flotta di Terrasini impegnate nella ricerca della “Nuova Iside​”.

“L’esito delle ricerche da parte della Capitaneria di porto, dell’Aeronautica militare – dice ancora il sindaco Maniaci – purtroppo non ha ancora dato esito positivo.

In mare, calato il vento, anche alcune nostre imbarcazioni della flotta di Terrasini per partecipare alla ricerca della Nuova Iside. Non perdiamo la speranza”. (fonte AGI, ADNKRONOS)