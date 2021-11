Una bomba artigianale è stata piazzata e fatta esplodere la scorsa notte sotto l’auto dello chef Domenico Cilenti a Peschici (Foggia). Il veicolo, una Range Rover, era parcheggiato in via Solferino. Ingenti i danni provocati dalla deflagrazione. La vittima è stata ascoltata dai carabinieri ai quali non ha saputo fornire spiegazioni. Sono in corso indagini, anche attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Peschici, bomba sotto l’auto dello chef Domenico Cilenti

L’ordigno rudimentale, verosimilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere sotto l’auto del ristoratore del posto, Domenico Cilenti, del noto ristorante Porta di Basso. “Un boato che ha svegliato tutto il vicinato e colpito allo stomaco me e la mia famiglia”, ha raccontato la vittima. Il fatto è successo poco prima della mezzanotte di ieri, 18 novembre.

Auto danneggiata, in corso le indagini

La deflagrazione ha danneggiato il mezzo nella parte anteriore. Il mezzo, è emerso, era parcheggiato in strada, in pieno centro storico. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.