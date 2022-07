Pescia, padre e figlio morti in un incidente: ipotesi omicidio-suicidio. Il giovane soffriva di problemi psichici

Sembrava ‘solo’ un tragico incidente stradale, uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto e un Suv a Pescia, in provincia di Pistoia, costato la vita a due persone, padre e di figlio, di 67 e 26 anni, residenti sempre a Pescia. Ma lo scenario avanzato poi è ben altro: omicidio-suicidio l’ipotesi sulla quale sta lavorando la procura di Pistoia, che coordina gli accertamenti affidati alla polizia, presa in considerazione dopo quanto avrebbe riferito la moglie e la madre delle due vittime.

Viaggiava anche lei sull’auto condotta dal figlio che si è scontrata con il suv: ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. In ospedale portati anche gli occupanti dell’altra vettura, su cui viaggia una coppia con la figlia 14enne: ricoverata poi, per traumi lievi, solo la madre della ragazza.

Incidente a Pescia, ipotesi omicidio-suicidio

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 in un tratto rettilineo di via Romana, nei pressi di una nota trattoria: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, la polizia stradale e i sanitari del 118. Gli occupanti dei veicoli sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure del personale medico: sulla Fiat Punto viaggiava la coppia di 67 e 63 anni, con alla guida il figlio di 26 anni; nell’altra, il Suv, che proveniva da Pescia, c’erano un 49enne, la moglie cinquantenne e la loro figlia 14enne.

I soccorritori però non hanno potuto far nulla per il 67enne, ex operaio di una vetreria ora in pensione e per suo figlio. In ospedale trasportati gli occupanti del Suv e la donna di 63 anni. E proprio quest’ultima, in lacrime, avrebbe raccontato ai soccorritori giunti sul luogo dell’incidente, della volontà di suicidarsi da parte del figlio.

Le indagini

L’incidente dunque non sarebbe dipeso da una qualche fatalità: il giovane, questa l’ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti in base agli elementi raccolti, potrebbe aver volontariamente indirizzato l’auto contro l’altra vettura. Sempre in base a quanto emerso, il giovane avrebbe sofferto di problemi psichici.

Intanto per domani è stata disposta l’autopsia sulla salma del ventiseienne: tra i quesiti posti al medico legale dalla procura di Pistoia anche quello di accertare l’eventuale assunzione di sostanze.