Pescia, padre e figlio muoiono in uno scontro frontale in via Romana

Pescia, scontro frontale in via Romana: due morti e tre feriti (foto d’archivio Ansa)

Due uomini sono morti e tre sono rimasti feriti a seguito di uno scontro frontale avvenuto poco dopo le 23 di lunedì, 4 luglio. L’incidente è avvenuto a Pescia, in via Romana, in provincia di Pistoia. Secondo le prime notizie sembra che tra le vittime ci siano un padre e un figlio.

Le prime notizie

Al momento le notizie sono ancora frammentarie e in aggiornamento e poco si sa sulla dinamica del frontale. Sul posto subito dopo l’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto in poco tempo le persone dalle macchine. Tre persone, rimaste ferite, sono state trasportate negli ospedali di Pescia e Pistoia. Altre due persone, rimaste coinvolte nell’incidente, non sono invece rimaste ferite. Sul posto, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, c’è anche la Polizia stradale.