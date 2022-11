Tre nuovi casi di Peste suina africana sono stati accertati, nella zona rossa tra Piemonte e Liguria, dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria Valle d’Aosta. Erano positivi al virus tre cinghiali, uno a Grondona (Alessandria), due a Busalla (Genova).

Peste suina africana, casi in aumento

Dall’inizio dell’emergenza, nel dicembre 2021, i casi totali di Peste suina africana sono 192, di cui 123 in Piemonte 69 in Liguria. A Busalla si tratta del dodicesimo caso, a Grondona il terzo. Nello specifico gli ultimi tre casi accertati si riferiscono alla provincia di Alessandria, a Grondona (terzo caso da quando è iniziata l’emergenza), due in Liguria nella provincia di Genova ed a Busalla (dodicesimo caso da inizio epidemia). Le amministrazioni coinvolte dai casi di peste suina africana ora stanno valutando come affrontare l’emergenza.

L’allarme della Coldiretti

Allarmati i comuni liguri, in particolare Busalla con 12 casi totali e nelle ultime ore Coldiretti ha lanciato l’allerta sulle difficoltà del piano di abbattimento dei cinghiali: “Troppa burocrazia, così è difficile abbattere i 35.451 cinghiali previsti in Liguria”, scrive Coldiretti, motivo per cui l’associazione ha invocato nuovamente l’intervento dell’esercito se necessario.

Forse dovresti anche sapere che…