PIACENZA – Ha accoltellato due persone in strada vicino alla stazione di Piacenza e poi è fuggito. La caccia all’uomo è partita la mattina del 17 maggio dal quartiere Roma dopo l’aggressione e la polizia lo sta cercando.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato di coltello nella tarda mattinata di venerdì ha ferito due persone. I due uomini hanno riportati tagli al collo e alla testa e sono stati ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia dopo la segnalazione dell’aggressione e ora stanno cercando l’uomo in fuga. Stando a quanto riferito dall’Ansa, l’episodio è avvenuto in una zona prossima alla stazione ferroviaria, nota per il degrado.