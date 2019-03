PADOVA – Una intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio emesso da una caldaia difettosa a Piacenza d’Adige, in provincia di Padova. Lauro Santato, 55 anni, è deceduto. La moglie e il figlio di 22 anni invece sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Padova e Schiavonia.

Come riporta l’Ansa, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Dopo essere entrati in casa, i soccorritori hanno trovato la moglie di Santato riversa in terra, mentre il figlio svenuto era nella sua stanza. Nell’altra camera da letto invece c’era la vittima.

I vigili del fuoco, sul posto, hanno rilevato monossido di carbonio in valori eccedenti alla norma, presumibilmente provocato dalla caldaia. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Padova, il figlio invece in ambulanza all’ospedale di Shiavonia.

Fonte Ansa