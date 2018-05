ROMA – Quella notte di due anni fa non la dimenticheranno mai: due anziani di Piacenza d’Adige, Ennio Bendini e Rosina Fracasso, marito e moglie di 89 e 88 anni, furono picchiati e derubati in casa. Due malviventi marocchini usarono le maniere forti, per fortuna pochi giorni dopo furono intercettati e destinati alle patrie galere a scontare sette anni. Anche la refurtiva fu ritrovata: cercarono di piazzare gli ori, tra cui gli anelli nuziali, a un compro-oro, una mossa che li ha fatti acciuffare tutti.

Ma a quasi due anni di distanza da quel luglio maledetto, le fedi non sono ancora state restituite: Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” ha segnalato il caso, un intoppo burocratico irrisolvibile. Il fatto è che il titolare del compro-oro ha acquistato le fedi legalmente, tecnicamente sono sue. “All’interno dell’anello erano incisi i nostri nomi e la data del matrimonio: possibile che un commerciante non abbia alcun obbligo di verifica?”, si chiedono sconcertati Ennio e Rosina.