PIACENZA – Nonno e nipotina di otto anni sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 19 settembre lungo l’autostrada A21, nei pressi di Piacenza, e che ha coinvolto una intera famiglia del Torinese. L’incidente è avvenuto al chilometro 156 dell’autostrada, poco dopo il casello di Piacenza.

La vettura su cui viaggiava la famiglia torinese, una Fiat Bravo, ha improvvisamente sbandato ed è uscita di strada. L’auto, che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese, si è ribaltata nel fossato di fianco alla carreggiata intrappolando gli occupanti tra le lamiere. I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto. Ma per Giuseppe Bellis, 82 anni e originario di Moncalieri , non c’era più niente da fare. La nipotina, la piccola Sofia Rena, 8 anni, è morta più tardi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Stabili le condizioni del fratellino, anche lui trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma con l’elicottero.

In gravi condizioni anche la nonna 71enne, trasportata anche lei in eliambulanza ma all’ospedale di Pavia. Meno gravi invece sarebbero le condizioni della madre dei piccoli, trasportata in ambulanza all’ospedale di Piacenza dove è stata ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.