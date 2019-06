ROMA – E’ stato identificato il ragazzo trovato morto nella mattinata di venerdì 28 giugno lungo la linea ferroviaria Milano-Piacenza, alle porte della città emiliana, di fianco ai binari del ponte che attraversa il fiume Po.

Si tratta di un italiano, di 19 anni, che viveva a Codogno, comune in provincia di Lodi che si trova a pochi chilometri da Piacenza. La procura della Repubblica piacentina nelle prossime ore disporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il corpo è stato trovato da alcuni tecnici Rfi mentre effettuavano interventi programmati di manutenzione. I tecnici lo hanno scoperto riverso di fianco alla massicciata all’imbocco del ponte ferroviario sul fiume Po. Il corpo, secondo quanto emerso finora, avrebbe una profonda ferita alla testa. Ogni ipotesi è al vaglio: dalla fatalità fino a un eventuale gesto volontario.

Fonte: Ansa.