PIACENZA – Lo schianto tra la loro vettura e il camion è stato tremendo e per due coniugi di Piacenza non c’è stato nulla da fare. Luigi Caselotti, 75 anni, è morto sul colpo mentre la moglie Carla Burlini, 72 anni, è morta dopo 24 ore di agonia in ospedale. L’incidente è avvenuto il 5 dicembre sulla via Emilia tra Alseno e Fiorenzuola, in provincia di Piacenza.

Il sito Fanpage scrive che non per motivi ancora da stabilire l’auto su cui viaggiavano i due coniugi ha sbandato, invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente con un camion. I coniugi sono rimasti incastrati tra le lamiere e nonostante i soccorsi per Luigi non c’è stato nulla da fare, mentre la donna era stata portata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma: