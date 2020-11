Un pensionato è morto in ospedale, da solo. Nella sua auto parcheggiata fuori dal nosocomio una sfilza di multe.

La storia di Giuseppe Mosconi, 68 anni, pensionato morto il 16 ottobre all’ospedale di Piacenza, viene raccontata dal quotidiano Libertà.

Sul tergicristallo di un’auto parcheggiata di fronte all’ospedale di Piacenza, due cartelli a penna. Sul primo è scritto: “Il signor Mosconi, proprietario della vettura, è ricoverato in medicina d’urgenza”. L’altro con tanto di foto recita: “Il signor Mosconi è deceduto”. Accanto il biglietto del parchimetro del 14 settembre e una sfilza di multe inzuppate di pioggia.

Il 14 settembre l’uomo, che viveva solo, si sente male e da Fombio (Lodi) in macchina raggiunge l’ospedale di Piacenza, dove muore circa un mese dopo il ricovero. In strada resta però la sua auto, una Mercedes grigia posteggiata negli spazi a pagamento, che viene tappezzata di multe. Nonostante i due cartelli che raccontano la fine di una storia di “ordinaria solitudine”.

Pensionato morto a Piacenza, il racconto del fratello

Il fratello del pensionato morto a Piacenza al telefono spiega che si erano allontanati da tempo e dice di non sapere chi possa aver messo i cartelli sulla sua macchina. “A settembre – racconta – era corso in ospedale a Piacenza da solo, aveva qualche problema di salute. I medici mi hanno chiamato, ma non ho potuto andare a visitarlo per colpa dell’emergenza Covid. Dopo la sua morte, l’auto è rimasta nel posteggio”. (fonte ANSA)