PIACENZA – Un giovane, che non è ancora stato identificato, è stato ucciso a Piacenza nella tarda serata di ieri, venerdì 29 dicembre. Era in compagnia di alcuni amici davanti al bar Oldtimer alle porte del centro storico, in via Quattro Novembre, quando pare sia rimasto coinvolto in una lite poi degenerata in rissa.

Qualcuno ha estratto un coltello e lo ha colpito in pieno al petto, uccidendolo sul colpo. L’aggressore è poi fuggito a piedi ma sarebbe già stato identificato. Sulle sue tracce ci sono gli agenti della questura.